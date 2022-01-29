Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла

БАКУ /Trend/ - Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики.

Как сообщает Trend, подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.

Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.