Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
БАКУ /Trend/ - Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики.
Как сообщает Trend, подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.
Согласно этому подсчету, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.
Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.
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