Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 февраля в Брюсселе

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией т.к. "ЛНР" и "ДНР". Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00 (23:00 GMT+4)", - отмечается в нем.

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила в свою очередь, что созвала экстренную встречу 24 февраля с лидерами политических групп для обсуждения ситуации вокруг Украины.