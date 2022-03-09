Сербия готова отменить таможенные пошлины на нефть из третьих стран
Правительство Сербии подготовило решение отменить таможенные пошлины на нефть из третьих стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, такая мера будет принята в случае решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России.
"Президент Байден принял решение запретить импорт российской нефти, газа и угля на территорию США, это большие объемы, но в процентах все же не так много, Америка сможет с этим справиться. <...> Но в ЕС 40% газа [поступают] из России и около 30% нефти из РФ, это нельзя легко возместить, премьеры Болгарии и Венгрии Петков и Орбан уже отреагировали, что не смогут выдержать, если будет запрещен импорт энергетического сырья в ЕС", - заявил Вучич.
"Для нас все зависит от того, какое будет решение: если будет решение запретить ввоз из России, тогда у нас [будут] проблемы, потому что нам неоткуда получить это, не могут газ и нефть упасть с неба, - сказал президент Сербии. - Поэтому мы ищем, откуда мы могли бы закупать нефть и газ, мы уже обсуждали [это] с "Нефтяной индустрией Сербии" (НИС, совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии), которая просит [разрешить] ввоз из третьих стран, и мы приняли сегодня решение: <...> если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы <...> откажемся от таможенных пошлин".
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за руководством США в данном вопросе.