«Реал» проиграл «Атлетико» в мадридском дерби

Мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл в столичном дерби «Реал» в рамках 35 тура чемпионата Испании. Встреча закончилась минимальной победой подопечных Диего Симеоне со счетом 1:0, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Единственный гол на свой счет записал бельгийский полузащитник Янник Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от идущей третьей «Севильи» на один балл. «Сливочные» с 81 очком возглавляют турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стали чемпионом страны.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти на своем поле сыграют с «Леванте», а «матрасники» в гостях померятся силами с «Эльче».