В Италии задержали более 30 подозреваемых в связях с мафией

Итальянские правоохранительные органы задержали 31 человека, подозреваемого в связях с мафией. Об этом во вторник сообщило агентство Ansa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, задержанным также инкриминируется хранение и производство наркотиков, хранение оружия, вымогательство и другие преступления. Отмечается, что 29 человек были взяты под стражу, а двое помещены под домашний арест. Задержания были произведены на Сицилии, в Калабрии, а также на севере страны.

Речь идет о предполагаемых членах сицилийской мафии "Коза ностра". В частности, расследование установило, что преступная группировка причастна к произошедшей три года назад краже 16 тыс. медицинских масок для их последующей перепродажи. Правоохранительные органы изъяли также около 80 кг наркотических веществ. По подсчетам следователей, стоимость такого количества наркотиков на черном рынке составляет более 8 млн евро.