Макрон призвал новое правительство Франции объединить страну и провести реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в понедельник первое заседание правительства, которое сформировала на минувшей неделе новый премьер-министр страны Элизабет Борн. Трансляцию вел телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство должно консолидировать сделанное за предыдущие пять лет, - сказал Макрон, избранный в апреле на второй пятилетний срок. - Необходимо действовать и объединить французов, чтобы реализовать намеченные реформы". По его словам, кабинету министров также "предстоит дать ответы на новые вызовы".

Президент Франции отметил, что в правительство вошли как опытные политики, так и представители гражданского общества.

Утром в этот же день Борн, занимавшая в кабинете прежнего премьера Жана Кастекса пост министра труда, передала эти полномочия новому главе ведомства Оливье Дюссо. Ранее полномочия от своих предшественников приняли глава МИД Катрин Колонна и министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Кабинет присутствовал на первом заседании в полном составе, участвовал в том числе министр по вопросам солидарности, автономии и помощи людям с ограниченными возможностями Дамьен Абад. Он находится сейчас в зоне пристального внимания прессы в связи с выдвигаемыми против него обвинениями, которые он категорически отвергает. Две француженки обвиняют политика, страдающего от неврологического заболевания артрогрипоза, врожденной болезни опорно-двигательной системы, в домогательствах, которые якобы имели место в 2010 и 2011 годах. Расследование, начавшееся в 2017 году, завершилось без предъявления обвинений.