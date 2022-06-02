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Премьер Хорватии рассчитывает на вхождение страны в Шенген с 2023 года

Европа Материалы 2 июня 2022 21:58
Премьер Хорватии рассчитывает на вхождение страны в Шенген с 2023 года

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает на вхождение страны в Шенгенскую зону одновременно с вступлением в зону евро, с 1 января 2023 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Пленковича, Франция, возможно, в течение последнего месяца своего председательства в Совете ЕС выдвинет проект решения по вопросу присоединения Хорватии к Шенгенскому пространству. "В конечном счете, цель состоит в том, чтобы Хорватия вошла в Шенген, а также в зону евро с 1 января 2023 года. И так оно и будет", - подчеркнул в четверг премьер-министр в беседе с журналистами,

Ранее премьер-министр Хорватии неоднократно заявлял, что ожидает вступления страны в Шенгенскую зону в течение 2022 года.

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