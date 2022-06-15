Власти Шотландии намерены провести еще один референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести еще один референдум о независимости страны в следующем году, даже если не получит на это одобрение парламента Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник The Guardian.

Стерджен заявила, что расскажет о своих планах парламенту Шотландии "в ближайшее время". Она сообщила, что ее правительство разработало юридически безопасный альтернативный способ проведения референдума: на случай, если британские власти не санкционируют проведение голосования. При этом The Guardian отмечает, что такие планы Стрерджен, вероятно, приведут к длительным судебным разбирательствам. И при таком развитии событий, скорее всего, верховный суд страны запретит референдум.

"В повседневной жизни люди по всей Шотландии страдают от последствий растущих расходов на жилье, низких темпов роста и увеличивающегося неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих последствий Брекзита, за который мы не голосовали", - заявила Стерджен, отметив, что пришло время задаться вопросом: останется ли Шотландия "привязанной к экономической модели Великобритании" или "возьмет за основу курс на европейские страны" и попытается выйти из состава королевства.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на с речью в память о Фолклендской войне, заявил во вторник, что "народ Шотландии принял решение всего несколько лет назад", и потому вопрос о независимости следует считать закрытым.