Обнародована дата очередной встречи спецпредставителей Турции и Армении

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией состоится 1 июля в столице Австрии Вене.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что уже состоялись три встречи спецпредставителей Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна.

Последняя встреча прошла 3 мая в Вене. В заявлении по ее итогам спецпредставители подтвердили намерение продолжить процесс нормализации без предварительных условий.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)