Макрон приветствовал позицию Анкары по членству Швеции и Финляндии НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил удовлетворение в связи с присоединением Турции к консенсусу членов НАТО по вопросу вступления в блок Финляндии и Швеции. Об этом французский лидер заявил на брифинге по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Я рад, что Турция, наконец, присоединилась к консенсусу, чтобы обеспечить уважение суверенного выбора Швеции и Финляндии», - сказал Макрон.

Политик отметил, что несколько недель назад провел разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу заявок Стокгольма и Хельсинки на членство в НАТО.

Швеция и Финляндия на саммите НАТО в Мадриде получили официальные приглашения вступить в альянс.