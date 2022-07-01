Число случаев заражения оспой обезьян в Британии превысило 1,2 тыс.

Власти Великобритании выявили 159 новых случаев заражения оспой обезьян, их общее число составило 1 235. Об этом информировало во пятницу Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число случаев инфицирования за неделю - 150 - выявлено в Англии, где проживает около 85% населения Великобритании. По состоянию дел на 30 июня, в этом регионе в целом заболели 1 185 человек. Из них 77% проживают в Лондоне. 34 случая редкого заболевания выявлены в Шотландии, десять - в Уэльсе и шесть - в Северной Ирландии.

В агентстве указывают, что инфекция распространяется преимущественно среди лиц мужского пола, вступающих в гомосексуальные связи. Средний возраст заболевших - 37 лет. В этой связи UKHSA призывает проявлять осторожность во время лондонского гей-парада, который намечен на 2 июля.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.