В Германии предупредили о возможных конфликтах из-за газа в Европе

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в беседе с газетой Die Welt предупредил, что дефицит газа в Европе может стать причиной конфликтов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты из-за распределения [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — заявил политик.

Он также полагает, что властям ФРГ не стоит в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок топлива из России после ремонтных работ на газопроводе «Северный поток — 1».