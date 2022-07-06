Главой Минфина Великобритании стал Надхим Захави

Пост министра финансов Великобритании займет член Консервативной партии Надхим Захави, сообщает Даунинг-стрит, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Надим Захави назначен министром финансов Великобритании", - говорится в сообщении администрации премьер-министра страны.

Захави до сих пор занимал пост министра образования. В Минфине он придет на смену Риши Сунаку, который ранее подал в отставку. Новым главой министерства образования стала ранее занимавшая пост министра университетов и науки Мишель Донелан.

Во вторник глава Минфина Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид заявили, что уходят в отставку, поскольку считают, что британскому правительству необходимы изменения.

Новым министром здравоохранения Великобритании был назначен глава аппарата премьера Стивен Баркли.