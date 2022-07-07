Трехсторонний меморандум - не равносилен вступлению в НАТО - Алтун

Трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией, подписанный в рамках мадридского саммита НАТО, нельзя позиционировать в качестве некоего состоявшегося факта вступления двух скандинавских стран в Североатлантический альянс. Подход Анкары к этому вопросу во многом сопряжен с реализацией пунктов Меморандума со стороны Стокгольма и Хельсинки. Об этом сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам Алтуна, условия меморандума стали дипломатическим успехом Турции, так как Анкара добилась желаемого в рамках переговорного процесса с двумя скандинавскими странами.

Алтун подчеркнул, что турецкие власти ожидают от Хельсинки и Стокгольма четких шагов в борьбе с террористами РПК и ответвлениями этой кровавой организации, а также террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ) Фетуллаха Гюлена.

Он отметил, что любая помощь террористам, будь то политическая, финансовая или военная, является прямой угрозой для Турции и ее народа.

«Думаю, что Швеция и Финляндия осознают всю решимость и серьезность подхода Турции к теме борьбы с терроризмом. Страны, стремящиеся вступить в военно-политический блок НАТО, не могут также применять эмбарго в отношении страны со второй по мощи армией в Альянсе», - сказал представитель администрации турецкой лидера.

По словам Алтуна, если скандинавские страны не ответят на справедливые требования Анкары, то подобный сценарий станет угрозой для НАТО в целом.

Он напомнил, что обе страны-кандидата на вступление в НАТО в письменной форме обязались выдавать Турции лиц, подозреваемых в террористической деятельности. «Этот пункт станет своего рода тестом для искренность Хельсинки и Стокгольма. Любая попытка игнорирования и тем более поддержки преступных структур, нацеленных на безопасность и свержение конституционного строя Турции, в корне претит духу сотрудничества», - подчеркнул Алтун.