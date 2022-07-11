Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, а выдвижение кандидатов пройдет 12 июля. Об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдет, когда парламент вернется с летних каникул", - сказал он. "Я надеялся бы на то, что мы все сделаем довольно быстро. Первые два раунда голосования состоятся на этой неделе", - добавил Брейди.