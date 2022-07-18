Париж и Абу-Даби заключили соглашение об энергетическом сотрудничестве

Франция и ОАЭ в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, передают западные СМИ со ссылкой на заявление французского правительства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это соглашение проложит путь к стабильным, долгосрочным основам сотрудничества, обеспечивая возможность для новых производственных контрактов в сфере энергетики, в которой в настоящее время складывается неопределенная ситуация", - приводят СМИ выдержки из документа.

В нем говорится, что такое партнерство нацелено на то, чтобы определить совместные инвестиционные проекты в секторах водородной, возобновляемой и ядерной энергетики во Франции, ОАЭ или других странах.

Пресса отмечает, что заключение соглашения совпадает с визитом в Париж президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 17-19 июля. Это первая его поездка со времени вступления в должность в мае.