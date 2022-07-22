ЕС ввел седьмой пакет санкций против России

Страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В новый пакет ограничительных мер против РФ, как сообщала ранее пресс-служба Евросоюза, включили запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Запрет распространяется на золото, которое происходит из РФ и экспортировано из России.

Кроме того, в санкционные списки попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и другие. Также под санкции попали Сбербанк, Россотрудничество, фонд «Русский мир» и движение «Юнармия».