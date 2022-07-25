В ФРГ заявили об отсутствии технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"

Представитель регулятора Германии сообщила в понедельник, что Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) не видит технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет", - приводит ее слова агентство DPA.

При этом представитель Федерального сетевого агентства добавила, что регулятор принял к сведению объявление о снижении объемов поставок топлива по "Северному потоку". Федеральное сетевое агентство, по ее словам, внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве с Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ, а также группой, занимающейся вопросами газоснабжения.