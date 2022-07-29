Bentley Motors резко увеличила прибыли за счет продажи более дорогих моделей

Британский автопроизводитель Bentley Motors, принадлежащий концерну Volkswagen, за первые шесть месяцев 2022 года получил больше прибыли, чем за весь прошлый год благодаря росту продаж самых дорогих моделей бренда. Об этом в пятницу сообщает газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Операционная прибыль компании выросла до €398 млн за период с января по июнь, что выше зафиксированных за весь 2021 год 389 млн, - отмечает издание. - Продажи также выросли до €1,7 млрд по сравнению с €1,3 млрд за аналогичный шестимесячный период прошлого года".

По информации газеты, хороший результат связан с ростом средней цены каждого проданного автомобиля Bentley до €213 тыс. с €186 тыс., поскольку клиенты приобретали более дорогие модели, а также увеличивали их стоимость путем добавления различных эксклюзивных деталей, в частности, отделки салона деревом.

"Мы увеличили продажи всего на 3%, но выручка выросла на 30%", - заявил исполнительный директор компании Адриан Холлмарк. По его словам, этому также способствовала реструктуризация всей компании во время пандемии, в ходе которой число сотрудников было сокращено на четверть.

Ранее Bentley Motors объявила об инвестициях в размере €3 млрд в создание электроавтомобилей, но отложила выпуск первой серийной модели на электротяге до 2026 года. Компания планирует к 2030 году полностью перейти на экологически чистые автомобили.