Ибрагимович поделился мнением о том, когда умрет футбол

Футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что не собирается завершать карьеру, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Когда я завершу карьеру? Никогда. Если я завершу карьеру, футбол умрет», — сказал Ибрагимович во время прямого эфира в одной из соцсетей.

Также Ибрагимович выступал за шведский «Мальме», амстердамский «Аякс», туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

В сезоне-2021/22 нападающий забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 23 матчах Серии А. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет €3 млн. В этом сезоне «Милан» впервые за 11 лет смог завоевать титул чемпиона Италии. «Интер» стал вторым, отстав от победителей турнира всего на два очка.