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Генсек НАТО сообщил о возросшей важности Арктики с вступлением в альянс Швеции и Финляндии

Европа Материалы 26 августа 2022 06:18 (UTC +04:00)
Генсек НАТО сообщил о возросшей важности Арктики с вступлением в альянс Швеции и Финляндии

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Значение Арктического региона для НАТО еще больше возрастет с вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, который вместе с канадским премьер-министром Джастином Трюдо посетил военную базу ВС Канады в населенном пункте Кэмбридж-Бэй (арктический канадский регион Нунавут), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда Финляндия и Швеция присоединятся [к альянсу], то семь из восьми арктических стран будут членами НАТО. В связи с этим важность Арктики для НАТО возрастет", - цитирует Столтенберга пресс-пул премьер-министра Трюдо.

Столтенберг с 24 по 26 августа находится с визитом в Канаде.

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