Два человека погибли в результате крушения самолета в Румынии

Легкий прогулочный самолет потерпел крушение в субботу близ румынского населенного пункта Летка Ноуэ в уезде Джурджу, погибли два человека. Об этом сообщил телеканал Digi-24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Происшествие подтвердил в интервью телеканалу глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат. "Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Летка Ноуэ, и вскоре свидетель сообщил, что он упал в соседнем лесу, - сказал он. - Два находившихся в кабине человека погибли".

На место происшествия прибыли три пожарных машины и три машины скорой помощи, причины катастрофы выясняются.