Лидеры Франции и Бахрейна заявили о совместной работе над энергетической безопасностью

Президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа провели разговор, в ходе которого выразили приверженность работе над защитой энергетической безопасности в мире. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Король Бахрейна и президент республики обсудили международные и региональные вопросы", в том числе конфликт на Украине, последствия которого, как отмечается в заявлении, ложатся "тяжелым бременем на весь мир, а также на Ближний Восток", "особенно с точки зрения поставок энергоносителей и продовольствия". "Король Бахрейна выразил пожелание мирного урегулирования кризиса. Они договорились работать вместе, чтобы сохранить энергетическую безопасность для всех", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе этой беседы Макрон "выразил неизменную приверженность Франции <...> безопасности и стабильности в Персидском заливе".

Была также затронута тема Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. "[Президент Франции] выразил убеждение в том, что решение о возвращении к его полному выполнению все еще возможно, но должно быть принято в кратчайшие сроки", - уточнили в Елисейском дворце.