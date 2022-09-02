"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд в АПЛ, обыграв "Лестер"

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» (1:0) в матче 5‑го тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на Матч.

В середине первого тайма Джейдон Санчо получил пас из центра поля, переиграл вратаря и забил свой второй мяч в этом сезоне АПЛ. Гол остался единственным в этом матче.

Криштиану Роналду вновь начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 68‑й минуте.

Команда Эрика Тен Хага поднялась на 5‑е место в таблице, набрав 9 очков. «Лестер» находится на последней 20‑й строчке, на счету клуба 1 очко.

В следующем матче «МЮ» сыграет на своем поле с «Арсеналом», «Лестер» проведет матч с «Брайтоном» в гостях.