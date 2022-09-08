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Принц Чарльз направился в замок Балморал к королеве Елизавете II

Европа Материалы 8 сентября 2022 16:28 (UTC +04:00)
Принц Чарльз направился в замок Балморал к королеве Елизавете II

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Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II направились в замок Балморал в Шотландии, где находится 96-летний монарх. Об этом в четверг сообщила пресс-служба старшего сына Ее Величества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в Балморал также выехал принц Кембриджский Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия.

Позже Би-би-си сообщило, что принц Чарльз находится с королевой.

"Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", - сказали в эфире телеканала.

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