Инфляция в ФРГ ускорилась в сентябре до 10%

Инфляция в Германии в сентябре, по предварительным данным, заметно ускорилась и составила рекордные 10% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, потребительские цены в сентябре вырастут на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. В августе инфляция в ФРГ достигла 7,9% в годовом выражении. По сравнению с августом потребительские цены в сентябре увеличатся на 1,9%, считают в ведомстве.