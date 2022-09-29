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Инфляция в ФРГ ускорилась в сентябре до 10%

Европа Материалы 29 сентября 2022 16:30 (UTC +04:00)
Инфляция в ФРГ ускорилась в сентябре до 10%

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Инфляция в Германии в сентябре, по предварительным данным, заметно ускорилась и составила рекордные 10% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, потребительские цены в сентябре вырастут на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. В августе инфляция в ФРГ достигла 7,9% в годовом выражении. По сравнению с августом потребительские цены в сентябре увеличатся на 1,9%, считают в ведомстве.

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