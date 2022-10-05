"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА

Футболисты итальянского "Интера" со счетом 1:0 нанесли поражение испанской "Барселоне" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На второй компенсированной к первому тайму матча гол провел Хакан Чалханоглу.

Матч прошел в Милане.

Команды представляют группу С. Ранее здесь немецкая "Бавария" со счетом 5:0 нанесла на своем поле поражение чешской "Виктории" со счетом 5:0.

"Бавария" занимает в группе первое место, набрав 9 очков. Далее идут "Интер" (6), "Барселона" (3) и "Виктория" (0).