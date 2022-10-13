"Бавария" досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ, "Барселона" и "Интер" забили шесть мячей на двоих

«Бавария» обеспечила себе путевку в плей‑офф футбольной Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Мюнхенцы в выездном матче четвертого тура группы С обыграли чешскую «Викторию» (Пльзень) со счетом 4:2. У гостей отличились Садио Мане, Томас Мюллер и Леон Горецка, оформивший дубль. В составе хозяев мячи забили Адам Влканова и Ян Климент.

В другом матче квартета «Интер» на выезде сыграл вничью с «Барселоной» — 3:3. В составе миланского клуба голы в активе Николо Бареллы, Лаутаро Мартинеса и Робина Гозенза. У каталонцев дубль сделал Роберт Левандовский, а также отличился Усман Дембеле.

«Бавария» набрала 12 очков и досрочно вышла в 1/8 финала турнира. «Интер» (7 очков) идет вторым, «Барселона» (4) — третьей, «Виктория» (0) занимает четвертое место в таблице.

В матче группы В «Порту» на выезде разгромил «Байер» — 3:0. Дубль сделал Мехди Тареми, еще мяч забил Галено.

«Порту» набрал шесть очков и идет вторым, «Байер» с тремя очками располагается на четвертой строчке.