В Шотландии хотят ввести собственную валюту в случае обретения независимости

Если Шотландия выйдет из состава Великобритании, то в ней будет введен "шотландский фунт", а паспорт для путешествия по Великобритании будет не нужен, заявила в понедельник шотландский первый министр Никола Стерджен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в понедельник Sky News.

"Этот документ в деталях описывает наш осторожный и ответственный поэтапный подход, а также меры, необходимые для поддержки новой валюты", - сказала Стерджен, представившая предложения по экономике на случай обретения Шотландией независимости. Она отметила, что введет новую валюту "как можно скорее", если Шотландия получит независимость.

Стерджен заявила, что также будут необходимы специальные пограничные договоренности для обеспечения дальнейшей торговли товарами и услугами по всей Великобритании. Она добавляла, что, в случае выхода из Великобритании, Шотландия останется в единой зоне путешествий с королевством и Ирландией, поэтому для поездок не потребуется паспорт.

Она также отметила, что Шотландия будет нацелена на возвращение в ЕС, но признала, что это будет "достаточно длительный процесс", в частности, из-за пограничных вопросов.