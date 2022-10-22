Deutsche Bank обещал сократить "финансируемые выбросы" в нефтегазовом секторе на 23%

Deutsche Bank AG пообещал "существенно" сократить углеродные выбросы в рамках Scope 3 (прочие косвенные выбросы), также называемые "финансируемыми выбросами", к 2030 году и поставил ряд целей по снижению углеродного следа в кредитном портфеле, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении банка говорится, что он "намерен поддержать постепенное и упорядоченное прекращение использования ископаемого топлива, при этом стимулируя финансирование низкоуглеродных технологий и клиентов с убедительными планами перехода" на экологически чистые источники энергии.

Deutsche Bank планирует сократить финансируемые выбросы в нефтегазовом секторе на 23% к 2030 году и на 90% - к 2050 году.

Банки, которые дали масштабные обещания по сокращению уровня выбросов парниковых газов, находятся под растущим давлением в связи с необходимостью предоставить конкретные планы по выполнению целей, пишет Bloomberg.