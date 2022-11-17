Минэкономики ФРГ не исключило временных перебоев с поставками нефти

Министерство экономики и энергетики Германии не исключает временных скачков цен и проблем с нефтеснабжением в стране, если решение о потолке стоимости российской нефти вступит в силу. Об этом сообщила в четверг газета Die Welt со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Берлине полагают, что ситуация в таком случае будет "сложной, но контролируемой". Она будет схожа с ситуацией, которая сложилась в ФРГ летом 2022 года, когда доставка нефтепродуктов была осложнена из-за низкого уровня воды в реке Рейн. При введении потолка цен пришлось бы искать новые источники поставок на заводы в городах Шведт и Лойна.

Министры финансов Группы семи заявили в сентябре о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Ожидается, что это решение вступит в силу с 5 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в октябре на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.