Лондон и Токио заключили соглашение о двустороннем военном развертывании сил

Премьеры Великобритании и Японии Риши Сунак и Фумио Кисида подписали соглашение в сфере обороны, которое позволяет этим странам размещать свои вооруженные силы на территории друг друга, сообщает Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Также этот договор предусматривает увеличение масштабов и сложности учений с участием военных двух стран.

По данным AP, этот договор находился в разработке несколько лет, и в минувшем мае Кисида обсуждал его с тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном. Это первое подобное соглашение Японии с европейской страной.