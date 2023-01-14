В Литве потушили пожар на месте взрыва газопровода

Пожарные завершили тушение огня на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Об этом в пятницу сообщило предприятие Amber Grid, являющееся оператором газовых сетей Литвы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После четырех часов борьбы с пожаром он потушен", - говорится в сообщении.

В свою очередь Пасвальское районное самоуправление отметило, что эвакуированные жители деревень, находящихся рядом с местом взрыва, могут вернуться домой, опасности нет. Местными властями было эвакуировано около 80 человек, пожелавших покинуть район инцидента.

Сразу после взрыва на газопроводе высота пламени составила около 50 метров. После закрытия ближайших к месту происшествия заглушек огонь стал постепенно стихать. Расстояние между двумя заглушками около места инцидента составляет 18 км. Огонь не утих, пока не выгорел находившийся в трубах газ.

На месте находились шесть пожарных расчетов. Полиция несла дежурство по периметру инцидента. Был создан оперативный штаб.

Взрыв на газопроводе произошел в пятницу около 17:00 (19:00). Его причины выясняются. По предварительным данным, факт диверсии маловероятен. На этом участке параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена. Перебоев с подачей газа потребителям не было.