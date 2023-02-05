На Кипре начались выборы президента

Голосование на выборах президента Республики Кипр началось на острове в воскресенье в 07:00 по местному времени (09:00 GMT+4), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране открылись 1 113 избирательных участков, еще 35 заработали за рубежом. Голосование продлится до 18:00 по кипрскому времени (20:00), после чего будут объявлены первые результаты экзитполов, а еще через два-три часа сначала предварительные, а затем и окончательные результаты выборов. Борьбу за высший государственный пост ведут 14 кандидатов.

Согласно информации главного уполномоченного по выборам Костаса Константину, правом голоса на территории Кипра обладают 561 033 человека. Списки избирателей, проживающих за рубежом, насчитывают 10 346 человек.