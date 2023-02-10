Евродепутата взяли под стражу в рамках расследования коррупционного скандала

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Бельгии Марк Тарабелла взят под стражу в рамках расследования коррупционного скандала. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Тарабелла был задержан в своем доме в провинции Льеж и доставлен в Брюссель для допроса федеральной судебной полицией. Отмечается, что следователь в течение 48 часов после задержания должен принять решение о предварительном заключении евродепутата под стражу.

Как сообщает агентство со ссылкой на прокуратуру, были проведены обыски в нескольких офисах мэрии города Антин и "банковском хранилище", принадлежащем Тарабелле.

Ранее бельгийский евродепутат Тарабелла был лишен неприкосновенности из-за обвинений в коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Коррупционный скандал в Европарламенте, касающийся чемпионата мира по футболу в Катаре, разразился 9 декабря прошлого года, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала 4 человек, включая заместителя председателя ЕП Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты дела "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам", имеющим возможность в силу своего положения оказывать влияние на решения Европарламента. Их цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Среди подозреваемых много итальянцев - как нынешних, так и бывших евродепутатов. Ключевую роль в организации контактов следователи приписывают Антонио Панцери, который занимал должность депутата ЕП с 2004 по 2019 год. Скандал нанес сильный ущерб репутации Европарламента. Его председатель Роберта Метсола была вынуждена представить план искоренения коррупции в высшем законодательном органе ЕС.