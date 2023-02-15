Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2

Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2. Об этом во вторник сообщила газета Die Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание сделало запрос в правительства Нидерландов и Дании, чтобы выяснить, готовы ли эти государства поставить Leopard 2 Украине. Власти обеих стран ответили, что не планируют участвовать в поставках упомянутых танков, указывает Die Welt.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что его страна предоставит Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Однако сейчас нидерландские власти ответили Die Welt, что эти танки не будут поставлены Киеву, и что такое решение было принято в тесной координации с Берлином.