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На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

Европа Материалы 5 марта 2023 19:56 (UTC +04:00)
На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

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Полиция и манифестанты, требующие наказать виновных в крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, в воскресенье вступили в столкновения в Афинах у здания парламента, сообщают западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным полиции, на демонстрацию ранее собрались около 12 тыс. человек. Участники митинга выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о погибших в аварии.

Некоторые митингующие начали поджигать мусорные баки и швырять бутылки с зажигательной смесью. Полицейские в свою очередь применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты и быстро очистили площадь Синтагматос возле парламента.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис попросил извинений у родственников погибших в железнодорожной катастрофе.

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