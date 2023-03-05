На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

Полиция и манифестанты, требующие наказать виновных в крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, в воскресенье вступили в столкновения в Афинах у здания парламента, сообщают западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным полиции, на демонстрацию ранее собрались около 12 тыс. человек. Участники митинга выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о погибших в аварии.

Некоторые митингующие начали поджигать мусорные баки и швырять бутылки с зажигательной смесью. Полицейские в свою очередь применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты и быстро очистили площадь Синтагматос возле парламента.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис попросил извинений у родственников погибших в железнодорожной катастрофе.