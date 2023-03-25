Великобритания и ЕС подписали новое торговое соглашение по Северной Ирландии

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович подписали в Лондоне новое торговое соглашение по Северной Ирландии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о так называемой Виндзорской концепции, согласованной Лондоном и Брюсселем в конце февраля. Она упрощает процедуру ввоза товаров в Ольстер из других частей Соединенного Королевства, за исключением продукции, которая направляется в Ирландию. Кроме того, договор позволяет британскому правительству накладывать вето на применение в Северной Ирландии новых норм европейского законодательства, если такое решение примут не менее 30 из 90 депутатов Ассамблеи (регионального парламента), представляющих как минимум две партии.

Клеверли заявил, что переговоры между сторонами прошли "в профессиональном ключе и в духе дружбы и сотрудничества". "То, чего мы достигли, защищает единый рынок ЕС, внутренний рынок Великобритании и, что наиболее важно, элементы Белфастского соглашения", - указал он. В свою очередь Шефчович отметил, что "Виндзорская концепция - это результат искреннего взаимодействия и общего видения".

Сделка была одобрена Палатой общин британского парламента 22 марта подавляющим числом голосов - 515 против 29. Однако против соглашения проголосовала фракция Демократической юнионистской партии (ДЮП), без участия которой невозможно возобновить работу правительства Северной Ирландии. Юнионисты в преддверии голосования указали на необходимость внесения изменений в договор с тем, чтобы отменить действие в регионе несколько уже применяемых норм законодательства ЕС.