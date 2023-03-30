В Швеции проведут перепись населения

Правительство Швеции приняло решение о проведении новой переписи населения. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщили министр финансов Элизабет Свантессон и лидер поддерживающей кабинет партии "Шведские демократы" Йимми Окессон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Швеция имеет давнюю традицию регистрации населения, но в результате безответственной миграционной политики мы в значительной степени утратили контроль над тем, сколько людей проживает в нашей стране", - пояснил Окессон, подразумевая некоторое число мигрантов, проживающих в королевстве без регистрации.

По словам Свантессон, в бюджете уже выделено 75 млн крон (почти $7,5 млн) на проведение переписи. "Это важная часть контроля за проживанием", - сказала она. Министр пояснила, что власти должны составить более четкое представление о том, кто сегодня зарегистрирован в Швеции и кого следует зарегистрировать.

Перепись проведет Налоговое управление. В сентябре оно представит свои предложения. "Перепись не означает стучать в двери. Нужно много разных инструментов, - продолжила министр. - Это важная часть выяснения того, кто живет в Швеции".

Другие органы будут обязаны уведомлять управление о случаях, "когда они сталкиваются с людьми, которые не должны находиться в Швеции". "Цель - создание регистра населения. Никто не знает, сколько из них находится здесь нелегально", - сказал Окессон.