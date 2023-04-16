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МИД Италии призвал к возобновлению политического диалога в Судане

Европа Материалы 16 апреля 2023 11:15 (UTC +04:00)
МИД Италии призвал к возобновлению политического диалога в Судане

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Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в воскресенье призвал к прекращению боевых действий в Судане и возобновлению политического диалога, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Накануне встречи представителей G7 в Японии, на которой я призвал сделать тему Африки приоритетной, столкновения в Судане угрожают гражданскому населению и подрывают демократию. Мы призываем военных лидеров в Судане прекратить боевые действия для возобновления политического диалога", - написал он в Twitter.

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