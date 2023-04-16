В Праге проходит многотысячный митинг с экономическими требованиями к властям

Митинг под лозунгом "Чехия против нищеты" с экономическими требованиями к властям проходит в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги. Организаторы сообщили журналистам, что в нем принимают участие более 30 тыс. активистов, которые собрались в столице, чтобы выразить протест против политики действующего правительства и ухудшения финансового положения рядовых граждан на фоне энергетического кризиса и роста цен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрались здесь, чтобы отстаивать интересы нашей страны. Мы хотим ненасильственным гражданским протестом выразить недоверие правительству", - заявил главный организатор митинга, председатель недавно созданной в республике политической партии "Право. Уважение. Профессионализм" Йиндржих Райхл. Протест проводится, как сказал он, "не только против экономической нищеты, но и против моральной нищеты".

Над головами митингующих реют государственные флаги Чехии. У некоторых из них в руках украинские флаги. Среди плакатов, содержащих надписи с экономическими требованиями к властям, видны плакаты с антивоенными надписями как, например, "Нет войне!" и "Дайте миру шанс!".