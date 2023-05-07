Президент Словакии назвала нового премьера страны

Людовит Одор будет назначен новым премьер-министром Словакии. Об этом сообщила в воскресенье на экстренном брифинге президент республики Зузана Чапутова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новым премьер-министром будет назначен [действующий] заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор", - сказала она.

Ранее исполняющий обязанности главы правительства Эдуард Хегер объявил о намерении сложить полномочия. В соответствии с законодательством вместе с ним уходит в отставку и весь его кабинет.

Между тем, как сказала Чапутова, она приступит к формированию правительства, состоящего из не выдвинутых политическими партиями чиновников, только через неделю. Президент уже составила список новых министров, но пока воздержится от его публикации. До создания официального кабмина его обязанности будет исполнять правительство Хегера.