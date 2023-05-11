Жителя Швеции обвинили в распространении секретной информации об объектах обороны

Прокуратура Швеции предъявила обвинение 50-летнему жителю страны в распространении секретной информации об оборонных объектах. Об этом сообщило ведомство в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня 50-летнему мужчине было предъявлено обвинение по подозрению в несанкционированном размещении секретной информации. Согласно обвинительному заключению, мужчина <...> распространял секретную информацию о большом количестве оборонных объектов", - поясняется в пресс-релизе.

По мнению прокуратуры, эти объекты предполагают высокую секретность, а передача данных о них иностранной державе может нанести ущерб вооруженным силам и в случае войны снизить обороноспособность страны.

Следствие по этому делу вела полиция безопасности SÄPO.

"Я расцениваю это преступление как тяжелое, поскольку информация касается сферы, имеющей большое значение для национальной обороны. Мужчина подозревается в передаче, раскрытии, добыче и хранении этих секретных данных. Он создавал и администрировал базу данных, ставшую основой для обмена секретной информацией", - приводятся слова старшего прокурора Национального отдела расследований, связанных с вопросами безопасности, Ларса Хедваля.

Дело будет рассматриваться в суде города Гётеборг на западном побережье страны.