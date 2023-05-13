В Словении уточнили число погибших при ЧП на химическом заводе

Семь человек погибли в результате взрыва, который произошел год назад на химическом заводе "Меламин" в Кочевье. Уточненные данные относительно погибших приводит в пятницу Словенское агентство печати (STA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

13 мая 2022 года агентство со ссылкой на руководителя пожарной службы Кочевья Леона Бехина сообщило о том, что шесть человек погибли в результате взрыва, который произошел утром 12 мая на заводе "Меламин". По предварительным данным, причиной произошедшего стала человеческая ошибка при перекачке одного из видов сырья в зону хранения.

Отмечается, что родственникам погибших выплатили около €300 тыс. компенсации. По данным STA, после аварии предприятию, ущерб которому оценивается в сумму свыше €37 млн, удалось наладить около 50% прежнего производства, целью является достижение показателя в 80%.

Предприятие "Меламин" является одним из крупнейших работодателей в регионе и производит смолы для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.