Более 1,5 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО в Эстонии

Более 1,5 тыс. военнослужащих ВС Великобритании примут участие в ежегодных учениях НАТО Spring Storm в Эстонии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Минобороны Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в учениях, которые будут проходить в течение ближайших двух недель, будут задействованы порядка 14 тыс. военнослужащих из различных стран - членов альянса. В ходе тренировочных занятий будут отработаны маневры по штурму траншей противника и проведению разведывательных операций. Кроме того, будут продемонстрированы навыки общевойскового боя с участием бронетехники. В учениях также примут участие военнослужащие королевских ВВС и королевской морской пехоты.

Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых около 900 - это британские военные. В конце января 2022 года власти королевства объявили, что британский контингент в Эстонии будет временно увеличен вдвое. В ноябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал, что Лондон намерен периодически направлять боевые вертолеты в Эстонию в рамках углубленного оборонного сотрудничества между двумя странами.