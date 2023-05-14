В Британии неизвестные повредили строящийся военный корабль 26 HMS Glasgow

Неизвестные перерезали кабели на строящемся в Шотландии фрегате типа 26 HMS Glasgow ВМС Великобритании. Об этом сообщило издание UK Defense Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, группа недовольных субподрядчиков 11 мая повредила более 60 кабелей вследствие коммерческого спора об оплате за оказанные услуги. Вследствие инцидента строительные работы на короткий период были приостановлены, однако сейчас они уже возобновились. Всего на фрегате необходимо проложить порядка 23 тыс. кабелей, отметило издание. Согласно порталу, инцидент не повлияет на сроки строительства военного корабля.

Строительство трех фрегатов типа 26 осуществляется в настоящее время британской оборонной компанией BAE Systems на верфи в Глазго в рамках контракта с Минобороны Великобритании стоимостью 3,7 млрд фунтов ($4,6 млрд по текущему курсу), заключенного в 2017 году. Ожидается, что первый из этих кораблей будет передан королевским ВМС в середине нынешнего десятилетия. Планируется, что всего для нужд Великобритании будет построено восемь фрегатов типа 26, которые придут на смену фрегатам типа 23, состоящим на вооружении королевских ВМС с 1989 года.