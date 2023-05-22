Европейские инвесторы потребовали от McDonald’s сократить использование антибиотиков

Крупнейшие в Европе инвестиционные компании Legal & General и Amundi потребовали от McDonald’s сократить использование антибиотиков в производстве из-за риска выработки у потребителей резистентности к противомикробным препаратам. Их применение представляет серьезную, по оценке инвесторов, угрозу для доходов акционеров и экономики в целом, сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Amundi Каролин Ле Мо, устойчивость к антибиотикам стала "существенным фактором" в пищевой промышленности и может "привести к высокой смертности в будущем". Всемирный банк в 2016 году спрогнозировал снижение мирового ВВП на 3,8% в год, если рост устойчивости к антибиотикам продолжится.

В этой связи инвестиционные компании намерены поддержать резолюцию, призывающую американскую группу "соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по использованию важных противомикробных препаратов". Голосование по этому документу, разработанному общественной правозащитной организацией Shareholder Commons, состоится в четверг на ежегодном собрании акционеров сети ресторанов быстрого питания.

McDonald’s настаивает на "ответственном использовании антибиотиков" и призывает акционеров проголосовать против резолюции. В 2022 году аналогичное предложение не получило поддержки со стороны двух ключевых акционеров гиганта - инвестиционных фондов Vanguard и BlackRock.