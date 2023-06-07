Президент Эстонии призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы

БАКУ /Trend/ - Президент Эстонии Алар Карис призвал страны-члены НАТО увеличить свои оборонные расходы сверх установленного минимума в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), передает Trend.

Карис отметил, что текущие обязательства по 2% уже недостаточны для обеспечения безопасности. Эстония сама приняла политическое обязательство увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП и призывает другие страны восточного крыла НАТО следовать этому примеру.

Он подчеркнул, что больше инвестиций и ресурсов необходимо для обновления планов, стратегий и возможностей альянса. Только девять из 31 стран-членов НАТО выполняют установленное соглашение о 2% ВВП.