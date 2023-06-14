Экономика Великобритании возобновила рост

В опубликованном отчете Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства отмечается, что ВВП Великобритании в апреле вырос на 0,2%, что означает возвращение к росту после сокращения, зафиксированного в марте. Предыдущий отчет, опубликованный месяц назад, сообщал о снижении ВВП страны на 0,3% в марте. За первый квартал 2023 года экономика показала незначительный рост в 0,1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года, сообщает Trend.

Директор отдела экономической статистики ONS Даррен Морган прокомментировал данные, отметив, что апрель оказался относительно благоприятным для баров и пабов, продажи автомобилей также подскочили, а сфера образования частично восстановилась после последствий забастовок в предыдущие месяцы.

Однако экономический рост был ограничен негативными факторами. Масштабные забастовки врачей-интернов оказали негативное влияние на систему здравоохранения, что сказалось на экономике. Падение производства компьютерной техники и недостаточно благоприятная статистика в фармацевтической промышленности также оказали негативное воздействие. Результаты в сфере строительства и продаж недвижимости оказались слабыми.

Таким образом, ВВП Великобритании в апреле показал признаки восстановления, однако все еще существуют факторы, ограничивающие полноценный рост экономики.