В ходе репетиции дня рождения Карла III королевские стражники упали в обморок

БАКУ /Trend/ - Во время репетиции парада Trooping the Colour, проводимого в честь дня рождения Короля Карла III, несколько сотрудников королевской гвардии Великобритании упали в обморок из-за жары, передает Trend.

Как передает Trend, под руководством принца Уильяма генеральный прогон парада проходил при температуре около 30 градусов. Одетые в мундиры и медвежьи шапки гвардейцы не выдержали жары и потеряли сознание. Некоторых гвардейцев пришлось унести на носилках, а другие продолжали идти, получая поддержку медиков.

Парад в честь дня рождения Карла III традиционно проводится в середине июня, и в 2023 году он состоится 17 июня.